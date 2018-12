Tierische Bengerl warten auf menschliche Engerl

So machen Sie mit!

So unterstützt man die Aktion: Suchen Sie sich das Tier, das Sie beschenken möchten, aus. Direkt neben dem Foto ist vermerkt, was am dringendsten benötigt wird. Die Geschenke können zu den Öffnungszeiten des Tierheims (www.tierheim-ternitz.at) abgegeben oder per Post verschickt werden. Bitte einen Kommentar hinterlassen, dass das Packerl unterwegs ist, so sieht jeder, ob ein Tier bereits beschenkt wurde oder noch auf eine Sachspende wartet. Natürlich kann man auch mehrere Tiere beschenken.