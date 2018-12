Tierärztekammer begrüßt Wiener Hunde-Novelle

Gesetze sind landesweit ein „Fleckerlteppich“

Auch zu den landesweit geltenden gesetzlichen Bestimmungen äußert sich Schmid abschließend: „Die Bestimmungen ähneln einem Fleckerlteppich. Von einer ‘Kampfhunde‘-Liste in Vorarlberg bis zum Hundeführschein in Wien schwanken die gesetzlichen Anforderungen an die Sachkunde des Hundehalters von 0 bis 10 Ausbildungsstunden und von freiwillig bis verpflichtend. Die Kriterien und Regelungen der Bundesländer sind dabei so unterschiedlich, dass sie kaum verglichen werden können - eine Vereinheitlichung wäre wünschenswert,“ so Schmid.