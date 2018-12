Vater krank, Dach leck: Familie braucht ein Wunder

Buben packen mit an

Die zwei Buben, übrigens sehr charakterstarke Ausnahmekinder, hadern nicht, klagen nicht, sondern packen mit an. „Klar, dass wir jetzt mehr helfen daheim“, sagt der Große tapfer. Dass Freizeit mit seinen Kumpels jetzt wegfällt, Hobbys, alles, was Jugendliche halt gern machen, das hört man nur zwischen den Zeilen. Also hilft er beim Füttern, beim Ausmisten. Auch der Kleinere ist tapfer. Der begabte Fußballer erzählt nichts darüber, dass er bei seinem geliebten Sturm-Team in Graz hat aufhören müssen, weil die Mama einfach keine Zeit - und auch kein Spritgeld - mehr hat, um ihn hinzufahren. Dass ihm das geliebte Radl auch noch gestohlen worden ist, sei nur nebenbei erwähnt.