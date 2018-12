Auf Flucht Auto angezündet

Mit gestohlenen Kennzeichen reisten zwei Kriminaltouristen mit ihrem Pkw via Arbesbach ins Mostviertel. In Ulmerfeld, Bezirk Amstetten, stahlen sie einen Transporter und montierten auch hier erbeutete Nummerntafeln auf das Fahrzeug. Bald danach koppelten sie in Mauer einen Zweiachsanhänger samt Bagger an das Fahrzeug. Danach brausten die beiden Beschuldigten mit der Beute davon.