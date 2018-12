Leipzig-Star Werner zeigt Walke den Mittelfinger

Wieder einmal musste sich RB Leipzig gegen Schwesterklub Red Bull Salzburg geschlagen geben. 0:1 hieß es am Ende im zweiten Duell in der Europa-League-Gruppenphase aus der Sicht der Deutschen, bei denen sich Stürmer-Star Timo Werner während der Partie einen kleinen Fehltritt leistete. Eine unschöne Geste in Richtung Salzburg-Tormann Alexander Walke sorgte für Aufsehen.