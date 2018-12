Dagmar Koller: „Mache meine Post nicht selbst auf“

Arzt suchte nach Fingern

“Nach der Explosion in der Wohnung habe ich dem Helmut sofort ein Badetuch um die Hand gewickelt, da war so viel Blut. In der Aufregung habe ich mich nicht an die Nummer der Rettung erinnert, mir ist nur die eines befreundeten Arztes eingefallen. Der hat zwar zuerst nicht abgehoben, hat dann aber mitgehört, nachdem ich den Hörer nicht aufgelegt hatte.„ Dieser Arzt kam umgehend vorbei und sicherte auch die abgerissenen Finger von Zilk, die Hand blieb aber verstümmelt.