44 neue Arten von Schmetterlingen entdeckt

„Die Vielfalt an neu entdeckten Schmetterlingen in einer so gut untersuchten Region der Erde ist sensationell und kommt völlig unerwartet“, so die Studienautoren Peter Huemer, Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen, und Ole Karsholt vom Zoologischen Museum der Universität Kopenhagen. Sie sehen darin einen Beweis, „dass trotz dramatischer Rückgänge vieler Insektenpopulationen selbst die basale Erfassung der Artenvielfalt noch lange nicht abgeschlossen ist“.