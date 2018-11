Bauernhof gesucht!

Ihr Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ hat in den vergangenen Jahren an die dreißigtausend Geschöpfe gerettet. Ob Eichhörnchen, Otter, Rehe oder Eulen, sie werden liebevoll aufgepäppelt, medizinisch versorgt und wieder in die Wildnis entlassen. Doch nicht immer ist dies möglich! Wie zum Beispiel bei Füchsin „Yuki“. Sie kam als winziger Welpe zu Monika und ihrem Team. Bald stellte sich heraus, dass die Fuchsfehe nahezu blind ist. „Sie muss bei uns bleiben, denn in der freien Natur würde sie niemals überleben“ erzählte mir Monika Grossmann, als ich sie diese Woche besuchte. Die Arbeit, die ihr Team vollbringt, kann man gut und gerne als aufopfernd bezeichnen. Rund um die Uhr müssen tausende Schützlinge gefüttert und gepflegt werden.