Der Schattenmann von Andreas Gabalier

„Würdiger Abschluss trotz kaputtem Flügerl“, postete Andreas Gabalier zuletzt aus dem deutschen Freiburg. Auch am vergangenen Samstag in Zürich machte die - bekanntlich beim Eishockey verletzte - Schulter kaum Probleme. Unter dem Motto „A Indianer kennt kan Schmerz“ stehen jetzt die großen Hallen in Österreich am Programm. Mit Beginn am Donnerstag Abend in der restlos ausverkauften Olympiahalle in Innsbruck!“