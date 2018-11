Bei den ÖBB „reingeschnuppert“

Ausbildungsplätze für 40 neue Lehrlinge in Salzburg

Im kommenen Lehrjahr werden rund 40 neue Lehrlinge eine Ausbildung in der ÖBB-Lehrwerkstätte in Salzburg beginnen können. Und das in den interessanten Lehrberufen Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik, Metalltechnik - Maschinenbautechnik, Gleisbautechnik und Mechatronik - Automatisierungstechnik. Zudem werden bei den ÖBB in Salzburg Lehrlinge in den Lehrberufen Mobilitätsservice (ÖBB-Personenverkehr), Speditionskauffrau/-mann (Rail Cargo Group) und Kraftfahrzeugtechnik & Systemelektronik für Nutzfahrzeuge (ÖBB-Postbus) aufgenommen. Die ÖBB bieten eine Top-Ausbildung in 22 verschiedenen Berufen und auch die Möglichkeit der Lehre und Matura.