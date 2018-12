Das jüngste Gericht: Die Rezepte aus der 9. Folge

Am kommenden Sonntag (18.15 Uhr auf Puls 4 und um 19 Uhr hier auf krone.at) steigen Sophia und Moritz in den Koch-Ring. Zum Thema „Nikolo und Krampus“ haben sich die Kandidaten ganz besondere Speisen einfallen lassen. So gibt‘s für die Jury feuriges Chili, Wraps und köstliche Nachspeisen zu verkosten. Die Rezepte finden Sie hier!