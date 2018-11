Neue Töne in Lieblingskirchlein von Peter Rosegger

„Ich habe den Kölner und den Mailänder Dom gesehen und die Peterskirche in Rom. Aber die süße Himmelsstimmung wie in dem weißen, lichten Kirchlein zu Kathrein am Hauenstein habe ich sonst nirgends gefunden.“ So schwärmt Peter Rosegger in seinen berühmten Erzählungen vom Waldbauernbuben über die Kirche, die seit 1712 in ihrer heutigen Form besteht.