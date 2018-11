Bad Aussee: Leeres Spital wird ein Wohnprojekt

Abriss hätte halbe Million gekostet

Ein Abriss lag zunächst auf der Hand, hätte aber eine halbe Million Euro verschlungen. Weshalb die Stadtgemeinde selbst auf einen Ankauf verzichtete, erklärt Bürgermeister Franz Frosch (ÖVP). „Wir wirtschaften am Limit. Das Geld fließt hauptsächlich in Schulsanierungen.“ Aber auch die steirische Spitalsgesellschaft Kages stöhnte als Eigentümerin unter den Erhaltungskosten: 120.000 Euro in fünf Jahren, rechnet ein Sprecher vor.