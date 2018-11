Hilfe für mit Pfeil durchbohrte Saatkrähe „Maxi“

Daumen halten für „Maxi“!

Danach kam „Maxi“ zur Pflege in die EGS zurück. Ihr Verband soll noch bis Ende der Woche bleiben. Danach wird die Uniklinik wieder kontrollieren, ob alles gut verheilt. Derzeit schaut es für „Maxi“ gut aus. „Die große offenen Wunde konnte verschlossen werden, bis jetzt sind alle Zehen gut durchblutet“, so Kopetzky. „Allerdings kann es immer noch zu Wundheilungsstörungen oder zum Absterben einer Zehe kommen. In dem Fall müsste man leider amputieren.“ Daher heißt es nicht nur für das EGS-Team, sondern für alle Tierfreunde: Daumen halten für „Maxi“! „Wir hoffen außerdem, dass die Polizei Schwechat bei ihrer Suche nach dem Täter erfolgreich sein wird. Ein klarer Fall von Tierquälerei - und es hätte durchaus auch einen Menschen treffen können“, sagt Kopetzky.