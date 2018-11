Sportliche Schüler als Opfer von Fahrradbande

Da schwingen sich Teenager schon in aller Früh in den Fahrradsattel, strampeln zum Unterricht - und dann das: Sportlichen Schülern in Wieselburg und Purgstall haben unbekannte Täter die Fahrräder gestohlen, just während die Mädchen und Burschen in den Klassenzimmern lernten. Zuletzt schlug die Diebesbande Ende der vergangenen Woche vor der Mittelschule in Wieselburg zu. „Am helllichten Vormittag zwickten die Kriminellen am Freitag auf dem Abstellplatz die Schlösser auf und machten sich mit zwei Fahrrädern aus dem Staub“, berichtet ein Ermittler.