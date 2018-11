Ein Haubenlokal mit 450 PS mitten im Skigebiet

Ein „Foodtruck“ von Prinoth, der bekannte TV-Koch Alexander Fankhauser, ein DJ-Pult am Dach und BMW als offizieller Partner: Das sind die Zutaten für Snowlicious®, dem einzigartigen Genuss-Event im Skigebiet von Hochfügen. Los geht es am 1. Dezember. Höhepunkt: Alexander Fankhauser kocht am Pistengerät!