Handy verloren: Räuber erfand einen Überfall

Drei Ausländer hätten ihn am 10. November dieses Jahres in der Grazer Schönaugasse von hinten angegriffen, niedergeschlagen und ihm das Handy geraubt - das zeigte ein 26-Jähriger kürzlich an. Eine Erfindung, wie ihm Benjamin Pfingstl von der Grazer Raubgruppe nun entlocken konnte. Doch warum?