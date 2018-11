Schüler sichern das „Überleben“ der Schwarzpappel

Ihr Holz eignet sich für die Herstellung von Schuhen oder Prothesen, besonders aber von Glockenstühlen, da ihr besondere Klangeigenschaften zugesprochen werden: Die heimische Schwarzpappel. Diese Charakterart der flussbegleitenden Weichholzauen ist selten geworden, galt in der Region schon als fast ausgestorben, denn ihre Bestände sind aufgrund der Regulierung großer Flüsse und der Verbreitung nicht-europäischer Arten über Jahrzehnte großflächig zurückgedrängt worden. Jetzt haben sich Schüler der auf Landwirtschaft sowie Umwelt- und Ressourcenmanagement spezialisierten HBLA Ursprung in Elixhausen bei Salzburg an einem besonders nachhaltigen Projekt beteiligt: Sie pflanzten am Stiegl-Gut Wildshut in den Salzachauen junge Schwarzpappeln zur Aufforstung ein. Das Projekt wird vom Land Oberösterreich unterstützt.