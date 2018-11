Novartis schafft mit Großinvestition 200 Jobs

Spezialisierte Medikamente als Strategie

Die globale Strategie des Novartis-Konzerns gehe weg von Produkten mit „hohem Volumen“, also den klassischen Tabletten, hin zu hoch spezialisierten Medikamenten. Aufgrund dieser Neuausrichtung werden auch an den Produktionsstandorten in Tirol einige Bereiche zurückgefahren, erklärte Palmacci. Die dadurch betroffenen Mitarbeiter sollen aber durch Umschulungen im Unternehmen bleiben können. „Insgesamt werden wir in Zukunft mehr und nicht weniger Arbeitsplätze in Tirol haben“, so der Leiter der Produktionsbetriebe. Derzeit seien 4500 Mitarbeiter in Tirol beschäftigt, in den kommenden Jahren soll die Zahl auf 4700 oder mehr steigen.