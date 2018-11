Vermisst: Suchaktion musste abgebrochen werden

Das Auto des Mannes wurde in der Nähe der Mur gefunden, er selbst war spurlos verschwunden. Deswegen wurde am Mittwoch in Bruck an der Mur eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Abgesucht wurde das Gewässer selbst, das Murufer vom Murinsel-Stadion bis hin zur Hohenlimburg-Brücke. Nach über zwei Stunden wurde aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse ohne Erfolg abgebrochen.