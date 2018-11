Jaden und Philip liefern sich „Tortenschlacht“

Bevor es in Folge 9 um Nikolo und Krampus geht, dürfen sich die Kandidaten am kommenden Sonntag ordentlich austoben. Dass es auch im wahrsten Wortsinn zur „Tortenschlacht“ - dem Thema der Sendung - kommen wird, bezweifeln wir, der Kampf um die „Kochkronen“ wird allerdings auch weiterhin verbissen geführt. Diesmal im Koch-Ring: Jaden und Philip. Schalten Sie ein! Am Sonntag um 18.15 Uhr auf PULS 4 und um 19 Uhr hier auf krone.at.