Energie Steiermark erhält „Vorzugsschüler-Zeugnis“

Analysten von Rating-Agenturen sind in Politik und Wirtschaft gefürchtet. Negative Bewertungen ziehen teurere Kredite nach sich, bringen Unternehmen leicht in Turbulenzen. Nicht so die „Energie Steiermark“! Da dürfen sich die Vorstands-Zwillinge Christian Purrer und Martin Graf seit Mittwoch über ein Top-Ergebnis freuen.