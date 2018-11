Eine Einbruchsserie hält ganz Kapfenberg in Atem

Weiters schlugen unbekannte Täter eine Glasscheibe ein und gelangten so in eine Postfiliale. Dort wurde nichts erbeutet. Durch Aufzwängen einer elektronisch gesicherten Schiebetür gelangten sie in eine Apotheke. Daraus entwendeten sie zwei Kassenbondrucker. Weiters versuchten die unbekannten Täter in eine Trafik einzubrechen.