Zoë Kravitz macht Werbung für Tiffany & Co.

In einem Statement verrät der Künstlerische Leiter Reed Krakoff die Hintergründe zum neuen Kurzfilm: „Die Weihnachtssaison ist eine Jahreszeit, in der wir mehr denn je zum Träumen inspiriert werden. Unsere Tiffany-Künstler arbeiten, um Magie und Schönheit in jedem Teil zu kreieren. Wir haben diesen Film gemacht, um ihre Kunstfertigkeit zu zeigen und den Geist der Tiffany-Ferien einzufangen, in denen alles möglich ist.“