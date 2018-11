Diese steirische Familie will „Urwissen“ bewahren

Das wertvolle Wissen unserer Vorfahren soll nicht in Büchern verstauben, sondern gelebt werden: Diesem Credo folgen Bettina und Gregor Tertinjek auf ihrem Hof in Leutschach. Nun möchten sie ihn zu einem Seminarzentrum namens „Urwissen“ machen. Zur Finanzierung setzen sie auf Unterstützung vieler via Internet.