Rettung der Erde wird steirischer Exportschlager

Dass der Boden stirbt, wenn er jahrelang ausgebeutet wird, wissen die Holländer heute so gut wie die Steirer. Jetzt tut man sich zusammen, um die Erde, in der unsere Nahrung wächst, zu retten. Eine Delegation aus Friesland kam eigens in die Ökoregion Kaindorf bei Hartberg, um sich das bahnbrechende Verfahren der Humus-Anreicherung zeigen zu lassen, mit dem die Oststeirer seit einigen Jahren weltweit für Aufsehen sorgen.