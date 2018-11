Diese Zwillingsmädchen sind tapfere Kämpferinnen

Vier Monate im Spital

Am 13. Juni sind sie dann zur Welt gekommen. Am 16. Oktober durfte die Familie sie mit nach Hause nehmen. „Die erste Nacht sind wir nur dagesessen und haben geschaut, ob sie atmen, in der Klinik waren sie ja komplett überwacht worden.“ Aber ab der zweiten Nacht haben alle vier durchgeschlafen. „Mit dem Vertrauen, das wir von Anfang an hatten.“