Kapfenberg erhält bis 2020 einen neuen Bahnhof

„Südstrecke an erster Stelle“

„Nach der Weststrecke steht nunmehr die Südstrecke in unserem Ausbauprogramm an oberster Stelle“, stellt Projektleiter Klaus Schneider von der ÖBB-Infrastruktur AG fest. „„Bereits seit Dezember 2016 ist die S-Bahn mit den beiden neuen Linien S 8 und S 9 auch im obersteirischen Raum zwischen Mürzzuschlag und Unzmarkt sehr erfolgreich unterwegs. Der Umbau des Kapfenberger Bahnhofes ist ein weiterer wichtiger Schritt im Zuge unserer Ausbau-Offensive beim öffentlichen Schienen-Nahverkehr“, freut sich der steirische Verkehrslandesrat Anton Lang.