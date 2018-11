So kämpfen die kleinen Skigebiete um den Nachwuchs

„Für uns zählt die Vielfalt“

Dass die finanzielle Unterstützung seitens der Politik in Richtung Skiverband durchaus in Ordnung ist, wurde immer wieder betont. Aber auch für die Familien wird viel getan, wie Eibinger-Miedl ausführt. „Für uns in der Steiermark zählt die Vielfalt. Kleine und mittlere Gebiete sind wichtig, da man dort das Skifahren erlernt. Es gibt ja auch eine Aktion des Landes für eben diese Skigebiete, wenn sie in Schneekanonen oder Pistengeräte investieren. Wir setzen da ganz stark auf eine Qualitätsoffensive.“