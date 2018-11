Autos aus Holz: Steirer liegen im Rennen vorne

Holz steckt in riesigen Häusern & flotten Autos

Faszinierend: Während Holz lange nur als Material für kleine Häuser galt, sind mit diesem Baustoff heute siebenstöckige Großprojekte möglich, erläuterte der Berliner Architekt Tom Kaden, der an der TU Graz Professor für Holzbau ist. Der Rohstoff für ein Holzgebäude, so seine Rechnung, wachse in Minuten nach.