2019 startet die erste “Digital-Business-Klasse”

An der Handelsakademie in Neumarkt am Wallersee startet im kommenden Schuljahr eine völlig neue Schulform: Die sogenannte „DIGI.HAK“ vereint eine praxisnahe wirtschaftliche Ausbildung mit einer hoch spezialisierten IT-Ausbildung. Ab Herbst können damit in Neumarkt Schüler aus dem Salzburger Flachgau und dem angrenzenden Oberösterreich erstmals eine fünfjährige „Digital-Business-Klasse“ mit Matura absolvieren.