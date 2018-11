Fahrschüler (26) versuchte Prüfer zu bestechen

Prüfer massiv bedroht

Auf das, was dann aber geschah, ist selbst der heißspornige Angeklagte - wie er am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht vor Richter Günther Böhler zugab - nicht sonderlich stolz. Als ihm gesagt wurde, dass er die Prüfung nicht bestanden habe, hüpfte der nach wie vor führerscheinlose Mann wie ein Rumpelstilzchen um das Auto, beleidigte den Fahrprüfer massivst und bedrohte ihn sogar damit, dass er ihn aus dem „Karren“ reißen würde.