Motorrad-Saison war so tödlich wie lange nicht

Rund 20.000 Beanstandungen

Die Polizei führte vor allem an den Hauptmotorradrouten, wie etwa im Ötz- und Zillertal, im Außerfern und entlang der Brennerstrecke „intensive Überwachungsmaßnahmen“ durch, wie es heißt. Aber auch mit anderen Bundesländern sowie Südtirol und Bayern wurde zusammengearbeitet. So ergaben sich in 113 Sonder-Schwerpunkten 20.000 Beanstandungen.