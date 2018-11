Schwerer Unfall: Steirer krachte gegen einen Baum

Der 19-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht eingeklemmt und konnten mit Unterstützung eines Ersthelfers das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide wurden vom alarmierten Roten Kreuz Mariazellerland notärztlich erstversorgt. Der Unfalllenker wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Scheibbs eingeliefert. Für den Beifahrer wurde zum raschen und schonenden Transport der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert, welcher den 26-jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in stabilem Zustand in das Universitätsklinikum Graz flog.