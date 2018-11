Rammbock-Bande überfällt Juwelier und entkommt

Spektakulärer Blitzeinbruch am Montag in den frühen Morgenstunden in der Innsbrucker Altstadt: Unbekannte Ganoven rasten mit einem gestohlenen Mazda in den Eingangsbereich eines Juweliers, zertrümmerten Vitrinen und rafften sündteure Uhren und Schmuckstücke zusammen. Der Schaden dürfte beträchtlich sein. Die Täter konnten entkommen, den Wagen ließen sie beim Dom zurück. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.