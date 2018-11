Überschlag mit gestohlenem Auto: Lenker geflüchtet

Eine rasante Spritztour mit einem gestohlenen Auto hat Sonntagfrüh in Tirol mit einem spektakulären Überschlag geendet. Der alkoholisierte Lenker (19), der keinen Führerschein besitzt, hatte in einem Kreisverkehr in Reutte die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser kippte um und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer ergriff die Flucht, die beiden Mitfahrer ließ er verletzt zurück.