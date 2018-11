In Luft katapultiert und in Baumgruppe gekracht

Im Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass sich der Unfallort auf steirischer Seite der B54 befindet. Die Lenkerin, welche sich allein im Wagen befand, wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr auf die ansteigende Leitschiene auf und wurde regelrecht in die Luft katapultiert. In Folge krachte der Wagen gegen mehrere Bäume und kam abseits der Fahrbahn in einer Baumgruppe zum Stillstand. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Unfallwagen mittels Kran der FF Pinggau geborgen und verbracht. Die Lenkerin wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.