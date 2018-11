Kleines Label mit großer Wirkung

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestätigt, dass es sich lohnt mit nachhaltiger und fairer Produktion dem ,schmutzigen Business’ der Modeindustrie ein wenig entgegenzuwirken“, so das Trio, das in Kooperation mit Frauen-Kollektiven und Handwerks-Betrieben in Indien und Marokko Yoga- sowie Ready to Wear-Kollektionen zu fairen Bedingungen produziert. Wer jetzt an langweilige Öko-Klamotten denkt, hat weit gefehlt. Denn alle Kleidungsstücke aus Materialien wie Ahimsa-Seide (gewaltlose Seide) oder fairer nachhaltiger Baumwolle kommen im coolen Bohemian-Schick daher.