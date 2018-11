Gemeinsam können wir Tieren helfen

Jede kleine Spende ist wie eine Streicheleinheit

Vielleicht kuschelt sich jetzt, während Sie diese Zeilen lesen, Ihre Katze schnurrend an Sie, oder Ihr Hund schläft zufrieden in seinem Körbchen neben Ihnen. Wie schön es ist, so ein Lebewesen bei sich zu wissen, wie gut es tut, die Liebe, die man ihnen schenkt, tausendfach zurückzubekommen, brauche ich wohl einem Tierfreund nicht zu erklären. Am Sonntag liegt in Ihrer „Kronen Zeitung“ ein Spendenerlagschein. Ich bitte Sie, ihn nicht wegzuwerfen. Eine Spende, auch die kleinste, ist wie eine Streicheleinheit für ein gequältes Not leidendes Tier. Es erwärmt das eigene Herz zu wissen, dass irgendwo ein Geschöpf ist, dem man geholfen hat Ich sage jetzt schon DANKE dafür, im Namen aller Not leidenden Tiere!