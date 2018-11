Reh ausgewichen und in Acker gelandet - unverletzt

Glück hatte Mittwochfrüh der Lenker eines Pkw auf der B69 in Hörmsdorf (Marktgemeinde Eibiswald). Er verriss sein Fahrzeug, das sich in weiterer Folge überschlug und auf dem Dach in einem Acker zum Stillstand kam. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Die genaue Ursache für den Unfall steht noch nicht fest. Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte soll der Lenker aber versucht haben, einem Reh auszuweichen.