Steirer koch(t)en VOX-Show ein

Fünf Tage lang kochten zuletzt fünf Steirer für die TV-Show „Das perfekte Dinner“ um die Wette. Die Dreharbeiten sind im Kasten, was Petra Großschädl, Niki Prutsch, Conny Pickl, Kurt Assam und Gerhard Missbichler an den einzelnen Tagen so gezaubert haben, wird übernächste Woche (19. bis 23. 11.) täglich ab 19 Uhr gezeigt. Davor wird so gut wie nix verraten - weder die einzelnen Rezepte und schon gar nicht die Bewertungen.