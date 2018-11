„Du bist falsch“ - Handschlag-Eklat bei Bayern?

Angespannte Stimmung

Die Stimmung beim deutschen Meister he vor dem Ligaschlager bei Spitzenreiter Borussia Dortmund angespannt. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Freiburg würden die Bayern selbst mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund nicht die Tabellenführung übernehmen. Vier Punkte liegen die Bayern derzeit hinter dem führenden BVB.