Die Schlagerstars kommen 2019 in das Murtal

Eine tolle Sache: Drei Gemeinden tun sich zusammen, stellen etwas gemeinsam auf die Beine und treten schließlich als Veranstalter des „1. Murtaler Sommer Open Air-Konzerts“ am 19. und 20. Juni 2019 auf. Das gaben die Bürgermeister Gernot Lobnig (Fohnsdorf), Hannes Dolleschall (Judenburg) und Hermann Dullnig (Zeltweg) bei der Präsentation am Dienstag in der Therme Aqualux bekannt.