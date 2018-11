Frau kam mit Beinen unter Lkw und wurde überrollt

Laut Polizeibericht hielt ein 56-jähriger einheimischer Mann gegen 10.45 Uhr mit einem Spezialkraftfahrzeug in Innsbruck auf dem linken Fahrstreifen des Innrain in Fahrtrichtung Nordosten auf Grund von Rotlicht vor einem Schutzweg an. Nachdem die Ampel aber auf Grünlicht umgeschaltet hatte, fuhr der Mann gerade los, als eine einheimische Frau (84) von links kommend die Straße überqueren wollte. Die Frau lief gegen die Seite des Fahrzeuge und kam dabei zu Sturz. Sie geriet mit den Beinen unter das Gefährt und wurde von den Zwillingsrädern im Bereich der Beine überrollt. Die Frau erlitt laut Polizeiaussagen vermutlich schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vom Notarztwagen in die Klinik gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.