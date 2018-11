Die Scheichs gehen mit „Steirer-Taxi“ in die Luft

Das optisch einem Hubschrauber ähnelnde Lufttaxi ist ein Vorbote der Zukunft: Schon in wenigen Jahren will das Emirat am Persischen Golf ein Lufttaxi-Service anbieten. Was nach Science-Fiction klingt, ruft Großkonzerne wie findige Jungunternehmen auf den Plan: So tüfteln die Fahrdienst-Anbieter von „Uber“ genauso an Lösungen für Luft-Services wie die deutschen Start-ups „Volocopter“ und „Lilium“ oder die US-Nutzfahrzeug-Lieferanten „Workhorse“.