Fast 900 Jahre altes Stift Rein hat neuen Abt

Philipp Helm (47) wuchs in Peggau auf, besuchte das vom Stift betriebene Gymnasium und trat nach der Matura in das Noviziat des Stifts ein. 1996 wurde er in Rein zum Priester geweiht und war danach in vielen von den Reinern betreuten Pfarren seelsorgerisch tätigt. In den vergangenen fünf Jahren war er Pfarrer von Rein, unterrichtete dazu am Gymnasium und an mehreren Volksschulen, er betreute als Kurat die Freiwilligen Feuerwehren Großstübing und Judendorf-Straßengel und wurde zuletzt auch zum Militärkaplan der Reserve ernannt.