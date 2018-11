Neues Ermi-Oma-Stück: „Vorspiel“ war nicht lustig!

„24-Stunden Pflege(n)“, heißt das Stück, in dem Markus Hirtler seine berühmt-berüchtigte Ermi-Oma ab Jänner auf Tournee schickt. Ein ernstes Thema, das den Kabarettisten schon lange beschäftigt, als langjährigem Krankenpfleger, Pflegedienstleiter und Heimleiter so richtig unter den Nägeln brennt. „In diesem Bereich läuft nicht wirklich alles rund“, berichtet der gebürtige Knittelfelder - ebenda steigt am 17. Jänner die Steiermark-Premiere - von seinen ebenso umfangreichen wie aufrüttelnden Recherchen.