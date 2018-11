„Ich brauche keine Ausrede“

Derart gut gelaunt war Wolf nicht immer. Beim Aus in der Königsklassen-Quali gegen Belgrad war er an einem Gegentor mitbeteiligt. Zahlreiche Fans sahen in ihm den Sündenbock, beschimpften ihn in sozialen Medien. „So frustriert wie damals war ich noch nie. Heute wäre es mir egal, was die Leute schreiben. Beschimpfungen sind sinnlos“, meint er. Sein Schnitzer ist ihm bewusst, ihn auf seine Jugend abzutun, davon hält er allerdings nichts. „Ich will nicht, dass man sagt ’er ist erst 19’. Es war ein Fehler, hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Die passieren, da brauche ich keine Ausrede.“