Bochum: Lukas Hinterseer trifft schon wieder

Robert Tesche (37.) brachte Bochum in Führung. Hinterseer legte noch vor dem Seitenwechsel nach Sam-Vorarbeit aus zehn Metern das 2:0 (45.+1) nach. In dieser Saison war es für den 27-jährigen Angreifer das achte Tor, wobei ihm drei davon in den jüngsten beiden Partien gelangen. Der 12-fache ÖFB-Teamspieler, der am Montag beim 3:3 gegen Regensburg doppelt getroffen hatte, ist weiter die Nummer zwei in der Liga-Schützenliste.