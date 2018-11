Angekettete Rinder litten unter höllischen Qualen

Erst am Montag stand, wie berichtet, in Graz ein Landwirt vor Gericht, weil er einen verletzten Stier zu lange leiden ließ und keine Notschlachtung durchführte; der Prozess wurde vertagt. Am Mittwoch mussten sich zwei Weststeirer (84 und 54 Jahre alt) verantworten. In ihrem Stall soll es zu grausamen Szenen gekommen sein.